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27.09.2024, 21:01

Схрон стрелкового оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области

Новости Казахстана 0 630

При проверке маршрута следования кортежа Токаева в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ и СГО обнаружен схрон стрелкового оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Изначально информация о схроне оружия появилась в анонимном Telegram-канале "Чемодан госсекретов".

По данным авторов канала, в преддверии рабочей поездки президента в Туркестанскую область правоохранительными органами был обнаружен схрон оружия на маршруте проезда кортежа президента в аэропорт.

"Обнаруженный арсенал включал в себя винтовку с оптическим прицелом, карабин со сбитыми номерами и запас боеприпасов. Установлена принадлежность оружия к похищенному в ходе январских событий. Основная версия в том, что данное оружие готовилось для покушения на кортеж президента", – говорится в посте.

В правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что по маршруту следования президента был обнаружен схрон оружия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.

Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в министерстве внутренних дел.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где намерен посетить ряд предприятий и объектов. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

В рамках поездки в регион Токаев посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами, а хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили президенту форму команды.

А в "Дома дружбы" глава государства провел встречу с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана.

"В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество", – отметил в ходе встречи Токаев.

Позже президент посетил выставку местных производителей сельскохозяйственной продукции, на которой высказался о работе областного акима.

"В целом ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами, работы не боится", – подчеркнул глава государства.

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