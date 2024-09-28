"Это город будущего": Валерий Меладзе восхитился Астаной (видео)

Как сообщает пресс-служба акимата казахстанской столицы, Астана восхитила Меладзе – своими эмоциями артист поделился со зрителями концерта.

Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город.

Это не просто современный город, это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди, – поделился Меладзе со сцены.