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28.09.2024, 09:30

"Это город будущего": Валерий Меладзе восхитился Астаной (видео)

Новости Казахстана 0 413

Российский исполнитель Валерий Меладзе, концерт которого прошел в пятницу, 27 сентября, в Астане, поделился впечатлениями о столице Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Валерий Меладзе. Фото: t.me/astana_newss
Валерий Меладзе. Фото: t.me/astana_newss

Как сообщает пресс-служба акимата казахстанской столицы, Астана восхитила Меладзе – своими эмоциями артист поделился со зрителями концерта.

Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город.

Это не просто современный город, это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди, – поделился Меладзе со сцены.

Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.

"Мы, мужчины, обращаем большее внимание на женщин, девушек, которые являются украшением этого прекрасного города. Мы посвящаем эту песню всем представительницам прекрасной половины человечества, всем девушкам и женщинам, присутствующим в зале, и всем девушкам и женщинам Астаны", – отметил певец, подчеркнув красоту жительниц столицы и посвятив им со сцены песню "Как ты красива сегодня".

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