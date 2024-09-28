Воспитательница детского сада ударила ребенка по голове в Талдыкоргане

Фото: скриншот с видео taldykorganec.insta

Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент применения силы, появилось на странице Instagram taldykorganec.insta.

Ударила ребёнка. Детсад ШОУ. Жаль, что попадаются такие сотрудники, - говорится в описании к ролику.

На видео сотрудники полиции просматривают момент, когда воспитательница, видимо чем-то недовольная бьет мальчика по голове и отбирает у него листок бумаги.