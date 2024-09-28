Новые питомцы появились в зоопарке Алматы (ВИДЕО)

Дорогие друзья! Мы рады поделиться радостной новостью — в прошлом месяце у нас появились новые питомцы! Две прекрасные самки альпаки приехали к нам из Жамбылской области. Теперь у нашего любимчика Шоколадки появились подружки, и скучать ему точно не придется! Будем рады видеть всех в гостях, чтобы познакомить вас с нашими новыми пушистыми друзьями!, - говорится в сообщении зоосада.