Мужчина выжил после прыжка с моста в Атырау

Сегодня утром, 28 сентября, в Атырау мужчина спрыгнул с пешеходного моста, но трагедии удалось избежать, передает Liter.kz со ссылкой на ATYRAU ONLINE .

Фото: Pixabay

Благодаря быстрой реакции местной жительницы , которая в этот момент прогуливалась по набережной, мужчину удалось спасти.

Став очевидицей инцидента, Жулдыз незамедлительно позвонила в спасательную службу. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые извлекли мужчину из воды и оказали ему первую помощь. Затем его передали медикам скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи, - сообщает сетевое издание.

В операции по спасению пострадавшего участвовали четверо спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, использовавшие одно плавсредство, а также трое сотрудников аварийно-спасательной службы АМО. На месте также работала одна единица спецтехники.