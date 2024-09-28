Не хватает служебного транспорта: столичный фельдшер приехал на вызов на легковом автомобиле

Пост про фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к ребенку в Астане, на легковом автомобиле, бурно обсуждается в Сети. Инцидент прокомментировали в столичном управлении здравоохранения, передает ИА «NewTimes.kz».

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В публикации, автор рассказывает, что вызвали скорую помощь ребенку, который мучился с болями в животе. На удивление, к ним приехал фельдшер на обычной легковой машине.

На вопрос почему не на служебной ответили что не хватает служебных машин и что большая часть стоит на ремонте. Как так получилось,что в столице не хватает машин скорой помощи?, — задался вопросом мужчина.

Ситуацию со служебным транспортом прокомментировали в столичном управлении здравоохранения.

В связи с увеличением численности населения и приезжих из других регионов в столицу отмечается рост количества вызовов скорой медицинской помощи, из которых 80% подлежат к 3-4 категории срочности. Для удобства жителей, в целях предотвращения нехватки санитарного автотранспорта и сокращения времени ожидания бригады СМП, Городской станцией скорой медицинской помощи был заключен договор аренды транспортных средств. Легковой автотранспорт выезжает на вызовы 3-4 категории срочности, по которым не требуется транспортировка пациента и оснащение медицинским оборудованием. Стоит отметить, что до ноября текущего года планируется осуществить закуп 35 единиц санитарного автотранспорта. В первом полугодии 2025 года будет произведен закуп еще 35 единиц машин скорой помощи. Также имеется договор с поставщиками, по которому на постоянной основе производится ремонт санитарного автотранспорта. Данные меры – временны: после закупа 35 новых в текущем году и ввода в эксплуатацию отремонтированных машин потребность в договоре с такси отпадает. Также это позволит существенно снизить задержки доезда, — заявили там.

Комментаторы в свою очередь высказали слова поддержки в адрес фельдшера, что молодой человек приехал на вызов, не смотря ни на что.