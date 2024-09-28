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28.09.2024, 15:27

Дети падали в обморок: 2 учителя использовали перцовый баллончик в школе

Новости Казахстана 0 560

В Северо-Казахстанской области двое учителей распылили перцовый баллончик в фойе здания школы, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Инцидент произошел в селе Талшык Акжарского района.

27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе райцентра Талшык учащиеся падают в обморок, и в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.

В ходе разбирательства установлено, что двое учителей данной школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил данный баллончик, в результате чего содержимое распространилось по воздуху помещения. В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся девяти и 11 лет, а также 53-летняя женщина. Им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждались, - проинформировали в пресс-службе областного департамента полиции.

В отношении преподавателей, распыливших перцовый баллончик, оформлены материалы по привлечению к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Отметим, что данное деяние, согласно статье 434 Кодекса "Об административных правонарушениях", влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток. Каким будет наказание, решит административный суд.

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