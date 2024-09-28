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28.09.2024, 15:29

“Стала жертвой обмана“: жена Кайрата Нуртаса осталась без квартиры

Новости Казахстана 0 600

Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова и четверо их детей остались без квартиры. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial/
Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial/

Как сообщила Жулдыз Абдукаримова, она стала жертвой обмана "недобросовестной группы людей, являющихся руководителями компании и родными братьями и сестрами".

"Гражданка по имени Диляра вошла в доверие ко мне и предложила поменять мою квартиру на строящийся коттедж в коттеджном городке. При этом квартиру я должна была переоформить на ее брата Диара. Поверив Диляре, я заключила договор купли-продажи моей квартиры с Диаром и освободила квартиру, в данной квартире проживает их другой брат Абильхан", - сообщила Абдукаримова.

По ее словам, ей якобы показали строящийся жилой дом и обещали передать ключи летом 2022 года, через год с момента подписания договора.

"С этого периода я вынуждена арендовать квартиру. Когда прошли все сроки, выяснилось, что дом не достроен, земельный участок под ним заложен в Аграрную кредитную корпорацию, а также на данный земельный участок наложены десятки арестов по долгам ТОО", - добавила жена Кайрата Нуртаса.

В конце мая 2024 года Абдукаримова обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

"Также мной подан иск в суд, однако суд первой инстанции встал на сторону лиц, обманувших меня, данное решение суда мной обжаловано в вышестоящий суд. После неоднократных обращений органами полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Таких жертв обмана оказалось более шести человек", - также написала Абдукаримова.

Теперь она надеется на справедливое решение суда.

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