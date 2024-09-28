Взрыв произошел в одном из кафе в Астане (видео)

Газовый баллон взорвался в одном из кафе в Алматинском районе Астаны - пострадали шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: кадр из видео:МЧС РК

В Астане в Алматинском районе по улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе, с последующим разрушением и горением.

Площадь обрушения составила около 60 кв.м., площадь пожара - 15 кв.м.

Пожар ликвидирован.

Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Силами МЧС на безопасное место вынесено четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров. На месте сотрудниками МЧС проводятся работы по разбору завалов.