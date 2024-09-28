Водителей грузовиков могут посадить на пять суток за закрытые госномера

В Астане водители грузовиков попытались обхитрить систему весового фотоконтроля, но у них ничего не вышло. Полиция Астаны привлекла к ответственности водителей грузовиков, которые закрыли госномера, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

Как стало известно, в утреннее время двое водителей грузовых автомобилей Shacman на трассе Астана –Караганда закрыли передние госномера, прикрыв их тряпкой.

Таким образом недобросовестные водители пытались обмануть пункт весового фотоконтроля при въезде в город. Действия водителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кроме того, кузова грузовиков, груженные щебнем, не были прикрыты пологом, что является нарушением правил перевозки грузов, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

За управление транспортным средством с государственным номерным знаком, с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации, и несоблюдение требований по перевозке грузов водители привлечены к административной ответственности.