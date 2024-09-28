Казахстанцев не будут штрафовать за зарядку электрокаров в собственном доме, передает корреспондент агентства, передает КазТАГ .

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Законом не запрещается зарядка электромобилей в собственных домах, если данный дом подключен к электрической сети в соответствии с техническими условиями. При этом, в случае увеличения подключенной мощности ввиду недостаточности мощности требуется получение новых технических условий для осуществления подключения, - говорится в ответе вице-министра энергетики Сунгата Есимханова на запрос депутат мажилиса Айтуара Кошмамбетова.

В Казахстане определены требования к безопасности электрозарядных станций, также запрещено самовольное подключение к электрическим сетям – за это предусмотрена административная ответственность.

В министерстве энергетики поясняют, что подключение без получения технических условий приводит к риску возникновения угрозы жизни и здоровья людей, а также воровству электроэнергии. Законом также предусмотрена возможность устанавливать электрозарядные станции в паркингах жилых комплексов, при условии получения техусловий для станций.