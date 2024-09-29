Танец камажай казахстанских спортсменок на турнире по ММА взорвал интернет

Фото: instagram.com/muzdi___/

Они исполнили на трибунах танец камажай, и это видео тут же завирусилось. В частности, на видео отметились боксерша Балауса Муздиман и боец ММА Карина Сисенова. Посмотреть видео можно ниже.

Камажай — казахский национальный танец, основанный на древнем культе змеи — именно поэтому движения танцовщицы имитируют движения змеи. Само название танца скрывает в себе глубокий смысл. Первый компонент — «кам» — связан с древнетюркским культом колдовства и шаманства. Это слово означает «балгер, целитель, шаман» и приносит с собой ауру магии и духовности. Второй компонент — «ажа» — переводится как «змея, предок». Таким образом, Камажай — это не просто танец, а своеобразный ритуал, поклонение предкам и природе.