Тайская компания будет производить рыбные консервы в Казахстане

В 2025 году в Алматинской области начнётся реализация проекта по переработке рыбной продукции, где инвестором выступит тайская компания Sea Value Plc., сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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Планируется, что сырьё будут поставлять казахстанские и российские рыбные хозяйства. Мощность производства составит 3-5 тонн рыбной продукции в день. Готовую продукцию будут экспортировать в Таиланд и другие страны. В дальнейшем компания планирует расширение линейки продукции, производимой на территории РК: в неё войдут корм для домашних животных, куриный белок, замороженные полуфабрикаты из курицы и рыбы, фисташковое и миндальное молоко, – говорится в сообщении.

В партнёрстве с казахстанским дистрибьютором компания работает над созданием в Алматинской областип регионального логистического хаба, предназначенного для импорта, хранения и распространения продукции компании на рынки ЕАЭС и Центральной Азии.

Sea Value Plc. – второй по величине производитель консервированного тунца в Таиланде, экспортирует свою продукцию в 150 стран мира.