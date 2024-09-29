Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы КМБПЧ новому директору

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – Правозащитник Евгений Жовтис передал кресло главы республиканского общественного объединения «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» (КМБПЧ) новому директору, сообщается на сайте.

Фото с сайта kaztag.kz

«В ходе тайного голосования при наличии кворума директором был избран Денис Дживага, являющийся заместителем директора КМБПЧ и координатором проектов УВКБ ООН «Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства», - говорится в сообщении.

На общем собрании Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ.

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности основано в 1993 году.