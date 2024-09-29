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28.09.2024, 21:34

Два новых аэропорта построят в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 315

Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, передает Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным пресс-службы министерства, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км. 

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до г. Зайсан составляет 25 км.

Так, на начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение с Астаны и Алматы до туристических мест области. 

А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737. 

Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году, - отметил министр. 

Министр провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.

Указанные участки признаны наиболее отптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов: 

1. Проведенного анализа рельефа, метеоусловий, розы ветров;

2. Отсутствие препятствий, в том числе горных для посадки воздушных судов;

3. Возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки;

4. Возможность будущего расширения аэропортовой инфраструктуры;

5. Удобное расположение между граничащими районами области (Улкен Нарын, Катон-Карагай и Зайсан, Тарбагатай);

6. Наличие инженерной инфраструктуры и близость к существующим дорогам.

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