Два новых аэропорта построят в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, передает Liter.kz.
По данным пресс-службы министерства, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до г. Зайсан составляет 25 км.
Так, на начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение с Астаны и Алматы до туристических мест области.
А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.
Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году, - отметил министр.
Министр провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.
Указанные участки признаны наиболее отптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов:
1. Проведенного анализа рельефа, метеоусловий, розы ветров;
2. Отсутствие препятствий, в том числе горных для посадки воздушных судов;
3. Возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки;
4. Возможность будущего расширения аэропортовой инфраструктуры;
5. Удобное расположение между граничащими районами области (Улкен Нарын, Катон-Карагай и Зайсан, Тарбагатай);
6. Наличие инженерной инфраструктуры и близость к существующим дорогам.
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