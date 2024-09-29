Подростки изнасиловали 5-летнюю девочку: на мать жертвы хотят завести уголовное дело в Костанае

«Помните жуткую историю из Костаная, в которой несовершеннолетние мальчики 8, 12 и 13 лет совершили действия сексуализированного характера в отношении пятилетней девочки? Она получила неожиданное продолжение. Общеизвестно, что дети до 14 лет не подлежат уголовной ответственности, соответственно, виновные в преступлении не понесли никакого наказания. Прекрасно это понимая, следствие все равно назначало бесконечные экспертизы и допросы, чем только больше травмировало потерпевшую девочку, заставляя вновь и вновь ее проживать пережитый ужас. А теперь уголовное дело хотят завести на саму мать пятилетней жертвы из-за того, что она якобы назвала имена мальчиков в одном из чатов!» — пишет адвокат в Instagram.

По его словам, речь идет о статье УК РК «Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства».

«Матери может грозить до двух лет лишения свободы. Немыслимая парадоксальность ситуации», — отмечает юрист.

Напомним, в Костанае в июле 2024 года пятилетняя дочь подверглась групповому сексуализированному насилию со стороны трех мальчиков 8, 12 и 13 лет. Как выяснилось, они увели девочку далеко в кусты, раздели ее. Двое мальчиков держали, а когда она начала кричать и сопротивляться, ее ударили камнем в висок. Мальчики трогали в интимных местах девочку, пытались затолкать камыш, затем все трое заставляли брать в рот свои половые органы. За то, чтобы молчала подарили мешок с игрушками.