Смерть 3-летней Айи-Софии под Алматы: подробности раскрыли в полиции

Трехлетняя Айя-София пропала 17 марта в селе Куш под Алматы. Девочку безуспешно искали несколько месяцев. В конце июля полицейские нашли костные останки, принадлежащие, предположительно, пропавшему ребенку. В ДП Алматинской области сообщили, кого именно задержали по подозрению в убийстве девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Еще в июле, когда были найдены человеческие останки, полицейские сообщали, что подозреваемые в преступлении задержаны, однако не раскрывали их личности. Сейчас стало известно, что по подозрению в страшном преступлении арестованы мать ребенка и ее сожитель.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения "содержание под стражей". По результатам расследования по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение, - говорится в ответе полиции на официальный запрос редакции.

Напомним, Айя-София пропала в селе Куш Алматинской области 17 марта. По рассказам ее матери, которая обратилась с заявлением в полицию, девочка вышла из дома и после этого ее никто не видел.

С первого дня спасатели, выстроившись цепью, прочесывали местность. Параллельно с наземными поисками водолазы РОСО осматривали все близлежащие водоемы. Для поисков привлекали специально обученных собак и вертолет "Казавиаспаса".

22 июля в полиции Енбекшиказахского района Алматинской области сообщили о том, что нашли костные останки человека, которые, предположительно, могли принадлежать Айе-Софии.