18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.23
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.09.2024, 10:40

Ректора вуза в Шымкенте подозревают в получении многомиллионной взятки

Новости Казахстана 0 285

Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Otyrar". Сообщается, что дело связано с государственными закупками.

Фото: AltayNews.kz
Фото: AltayNews.kz

На сайте телеканала сообщается, что ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 28,5 миллиона тенге.

До этого информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний.

В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Сейчас проводится расследование.

По словам руководителя департамента, в связи с конфиденциальностью расследования информация не подлежит разглашению. Известно лишь, что дело связано с государственными закупками, - сообщает телеканал.

На сайте Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова указано, что вуз является крупнейшим в стране по количеству студентов. Также сообщается, что Кайрат Нурманбетов занимает должность временно исполняющего обязанности ректора вуза.

Сообщается, что он автор более 60 научных трудов по вопросам теории и истории государства и права, по вопросам конституционализма и по вопросам высшего образования в Республике Казахстан. Изданы учебник и учебные пособия, которые внедрены в учебный процесс многих вузов страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?