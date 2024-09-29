Ректора вуза в Шымкенте подозревают в получении многомиллионной взятки

Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Otyrar" . Сообщается, что дело связано с государственными закупками.

Фото: AltayNews.kz

На сайте телеканала сообщается, что ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 28,5 миллиона тенге.

До этого информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний.

В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Сейчас проводится расследование.

По словам руководителя департамента, в связи с конфиденциальностью расследования информация не подлежит разглашению. Известно лишь, что дело связано с государственными закупками, - сообщает телеканал.

На сайте Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова указано, что вуз является крупнейшим в стране по количеству студентов. Также сообщается, что Кайрат Нурманбетов занимает должность временно исполняющего обязанности ректора вуза.

Сообщается, что он автор более 60 научных трудов по вопросам теории и истории государства и права, по вопросам конституционализма и по вопросам высшего образования в Республике Казахстан. Изданы учебник и учебные пособия, которые внедрены в учебный процесс многих вузов страны.