Актюбинка нарушила ПДД более сотни раз: её оштрафовали на 3,3 млн тенге

Актюбинские полицейские задержали женщину, которая за месяц нарушила правила дорожного движения более сотни раз, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу МВД РК .

Фото: polisia.kz

Сделать это удалось при помощи системы “Қорғау”. Сотрудники батальона патрульной полиции выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима.

Общая сумма её штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге. Автомобиль Lexus с иностранными номерами поместили на спецстоянку.

В полиции напомнили, что на улицах Актобе установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года с их помощью зафиксировали более 77 тысяч фактов превышения скорости.