Умер казахстанский композитор Адиль Бестыбаев

Казахстанский композитор Адиль Бестыбаев скончался в Канаде. Об это в социальных сетях сообщили его друзья, рассказывает Tengri Life .

Фото из соцсетей

Пост-прощание на своей странице в Facebook опубликовал казахстанский журналист Алмат Азади.

Скорбная весть пришла из Канады. Умер наш друг и брат Адиль. Эх Адиль, я так и не дождался от тебя диска Bee Gees, который ты мне приготовил и ждал оказии, чтобы передать. Теперь мы с тобой не напишем, как прежде в 80-е и 90-е, песен. Прощай, брат. Ты достойно жил и творил. Твое наследие с нами…, - говорится в публикации.

Адиль Бестыбаев родился 15 августа 1959 года в Алматы. Казахский композитор, входит в первую десятку репертуарных имен мира духовой музыки.

Его сочинения для духового оркестра с 1995 года попадают в широко известные в мире рейтинги духовой музыки (Bandworld, США). Его произведения исполняются в США, Швейцарии, Испании, Франции, Австрии, Италии, Голландии, Швеции, России, на Тайване.

Оркестровые сочинения Адиля Бестыбаева неоднократно исполнялись в рамках Международного музыкального фестиваля "Концерты на Родине".

Композитор написал ряд произведений для духового оркестра, которые были изданы в Австрии (Johann Kliment KG).

Особо известные произведения: "Голос Азии" (Voice of Asia), "Сoncert on the monogramm B.Es.T", "Great Moghul", симфония "Idee Fixe", музыка для флейты, ударной установки и струнного оркестра "Ниагара", Фантазия на тему Жаяу Мусы "Ак сиса", вариации для фортепиано на тему казахской народной песни "Камажай".

Последние крупные произведения - балет "Байтерек", симфония "Жертвоприношение Тенгри.

Музыка Бестыбаева занимает почетное место в культуре Казахстана. Его известный марш "Азия дауысы" после первого исполнения в 1990 году в США стал своего рода визитной карточкой государственного духового оркестра нашей страны.