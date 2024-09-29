На границе Казахстана и России возможны очереди

По информации Федерального государственного казенного учреждения «Росгранстрой», временное ограничение пропускной способности ожидается на пункте пропуска Маштаково (на казахстанской стороне ему соответствует пункт Сырым). В связи с этим перевозчикам рекомендуется заранее закладывать дополнительное время на пересечение границы или воспользоваться альтернативными маршрутами через пункты пропуска Теплое и Илек.

Работы будут проводиться в следующие даты:

30 сентября 2024 года с 08:00 до 20:00 по направлению на выезд из России .

с 08:00 до 20:00 по направлению на . 1 октября 2024 года с 08:00 до 20:00 по направлению на въезд в Россию.

В указанные периоды возможно значительное увеличение времени ожидания, что может повлиять на грузоперевозки и движение транспорта через данный участок границы. Пограничные службы настоятельно рекомендуют водителям учитывать это при планировании маршрутов.