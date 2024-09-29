На границе Казахстана и России возможны очереди

В Западно-Казахстанской области на границе с Россией предупреждают о возможных очередях на автомобильных пунктах пропуска, сообщает корреспондент агентства. Причина — проведение технических работ на пограничных постах со стороны России, передает Ulysmedia.kz.
По информации Федерального государственного казенного учреждения «Росгранстрой», временное ограничение пропускной способности ожидается на пункте пропуска Маштаково (на казахстанской стороне ему соответствует пункт Сырым). В связи с этим перевозчикам рекомендуется заранее закладывать дополнительное время на пересечение границы или воспользоваться альтернативными маршрутами через пункты пропуска Теплое и Илек.
Работы будут проводиться в следующие даты:
В указанные периоды возможно значительное увеличение времени ожидания, что может повлиять на грузоперевозки и движение транспорта через данный участок границы. Пограничные службы настоятельно рекомендуют водителям учитывать это при планировании маршрутов.
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