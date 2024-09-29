Грузовик задавил подростка в Петропавловске

26 сентября 49-летний водитель грузовика ЗИЛ КО-510 на пересечении улиц Жамбыла — Челюскина совершил наезд на 17-летнего жителя областного центра, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, передает Liter.kz со ссылкой на Петропавловск news.