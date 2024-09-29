Избил и затолкал в багажник: казахстанца осудили за похищение бывшей жены

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В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый пришел домой к бывшей жене, где между ними возникла ссора. Мужчина ударил экс-супругу кулаком в лицо, разбил ее сотовый телефон, а затем затолкал женщину в багажник ее автомобиля и похитил.

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание по части 1 статьи 125 УК "Похищение человека", поскольку тот не применил насилия, опасного для жизни и здоровью потерпевшей.

Потерпевшая же заявила, что прощает подсудимого, и просила строго не наказывать.

Сам подсудимый раскаялся в содеянном, пояснив, что сожалеет о случившемся и просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.