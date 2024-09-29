"Хочется рыдать": прокурор Бишимбаева о работе в правоохранительных органах

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Прокурор посвятила целый пост в своих соцсетях этому вопросу. По ее словам, работа проходит по-разному, ведь каждый выбирает сам и по себе.

“Если говорить о себе, то работать можно и нужно, если ты готов к “служению”. Я думаю, тогда у тебя получится работать в правоохранительных органах. Но надо понимать, что нести службу - это значит большую часть жизни ты находишься на работе. Что на первом месте - служба. Это гибкость, терпение. Это быть на связи 24/7. Быть готовым к ротации в другой регион и многое другое”, – говорит девушка.

Она отметила, что женщине совмещать службу и семью тяжело, но возможно.