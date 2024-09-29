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29.09.2024, 15:47

"Хочется рыдать": прокурор Бишимбаева о работе в правоохранительных органах

Новости Казахстана 0 411

Прокурор по делу Бишимбаева, ставшая звездой соцсетей, Айжан Аймаганова рассказала о том, каково работать женщине в правоохранительных органах, передает Liter.kz.

Фото: Instagram/aimaganova_a
Фото: Instagram/aimaganova_a

Прокурор посвятила целый пост в своих соцсетях этому вопросу. По ее словам, работа проходит по-разному, ведь каждый выбирает сам и по себе.

“Если говорить о себе, то работать можно и нужно, если ты готов к “служению”. Я думаю, тогда у тебя получится работать в правоохранительных органах. Но надо понимать, что нести службу - это значит большую часть жизни ты находишься на работе. Что на первом месте - служба. Это гибкость, терпение. Это быть на связи 24/7. Быть готовым к ротации в другой регион и многое другое”, – говорит девушка.

Она отметила, что женщине совмещать службу и семью тяжело, но возможно.

“Я это называю: “бегу с одной любимой работы “дом”, на другую любимую работу “служба”. Ведь строить семью – это тоже большой труд, где нужно тоже постоянно работать.Конечно, иногда хочется спрятаться от всех, иногда рыдать, иногда все крушить кругом, иногда просто молчать. И это нормально. Чтобы соблюдать баланс, у человека должна быть отдушина. О моей отдушине мы поговорим позже… Ни на минуту не сожалею о том, что связала свою жизнь с прокуратурой”, – заявила прокурор.

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