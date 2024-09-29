Почти на 200 млн обманула жителей Шымкента бывшая сотрудница ЦОНа

В Шымкенте вынесли приговор бывшей сотруднице Центра обслуживания населения, которая обманула 15 человек почти на 200 млн тенге, сообщает Zakon.kz .

Фото с сайта pkzsk.info

Будучи главным специалистом городского Центра обслуживания населения, женщина совершила ряд мошенничеств. В 2022 году, войдя в доверие к одной из жительниц Шымкента, она пообещала ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 га, а затем предложила совместную работу – открыть центр тестирования. Также сотрудница ЦОНа сказала, что поможет получить квартиру по государственной программе.

За это подсудимая получила от потерпевшей деньги в общей сумме 113 000 000 тенге. По остальным 14 эпизодам она также обманула потерпевших, обещая им помощь в получении квартир по государственным программам. Общий ущерб составил 71 356 000 тенге, - рассказали в пресс-службе Межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Бывшую сотрудницу ЦОНа признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и заключили под стражу в зале суда. Ее приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски и возложил на орган опеки и попечительства обязанность по определению опекунов несовершеннолетним детям осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.