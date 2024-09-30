Перестрелку устроили жители Туркестана в ходе конфликта на бытовой почве

В описании к ролику говорится, что один из участников конфликта является сотрудником управления спорта области. В департаменте полиции Туркестанской области данный факт опровергли.

Полицией Туркестанской области возбуждено уголовное дело по факту применения оружия в ходе конфликта на бытовой почве, в городе Туркестан, в результате которого пострадал местный житель. Личность подозреваемого установлена, и в настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по его задержанию и выяснению всех обстоятельств инцидента. Информация о том что в конфликте участвовали представители учреждения спорта не соответствует действительности, — заявили полицейские.