Будни стюарда: шутливое видео с работы казахстанского бортпроводника завирусилось в Сети

Пользователь Сети под ником sagilicious__, разместил шутливый видеоролик о рабочих буднях бортпроводника одной из казахстанских авиалиний. Видео моментально собрало отклики среди юзеров, передает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах он показывает рабочие моменты, когда объясняет пассажирам, где расположены их места. В частности, стюард шутит над тем, как людям безразличен инструктаж перед полетом.
Для кого я все это показываю. Если никому неинтересно на это все смотреть. Вот отвечаю, сейчас закончу, пойду пристегивать и обязательно кто-то спросит, как этот ремень застегивать, — написал бортпроводник.
Комментаторы поддержали рилс.
«Спасибо большое за видео», «А я всегда инструкцию читаю и слушаю внимательно, что говорят стюардессы», «Спасибо за настроение, прям рассмешили», — написали юзеры.
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