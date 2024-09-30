Будни стюарда: шутливое видео с работы казахстанского бортпроводника завирусилось в Сети

Пользователь Сети под ником sagilicious__ , разместил шутливый видеоролик о рабочих буднях бортпроводника одной из казахстанских авиалиний. Видео моментально собрало отклики среди юзеров, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из видео

На кадрах он показывает рабочие моменты, когда объясняет пассажирам, где расположены их места. В частности, стюард шутит над тем, как людям безразличен инструктаж перед полетом.

Для кого я все это показываю. Если никому неинтересно на это все смотреть. Вот отвечаю, сейчас закончу, пойду пристегивать и обязательно кто-то спросит, как этот ремень застегивать, — написал бортпроводник.

Комментаторы поддержали рилс.