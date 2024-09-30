Девочка осталась одна в аэропорту: с Fly Arystan взыщут моральный вред

Мама 12-летней Зере, которую не пустили на борт Fly Arystan, хочет взыскать с авиакомпании моральный вред. Об этом рассказал адвокат семьи Данильхан Шагатаев, передает Liter.kz .

Фото: FlyArystan

“Недавно у нас завершился административный суд. Мы привлекли Эйр Астана к административной ответственности. В результате они обязаны оплатить штраф в бюджет государства за нарушение авиационного законодательства”, – напомнил он.

Почему ответчик – АО ”Эйр Астана"

Потому что FlyArystan является дочерней компаний, фактически структурным подразделением Эйр Астана. "Дочка" Эйр Астана не может самостоятельно нести ответственность.

Почему 3 692 000 тенге будет выплачено в бюджет государства, а не матери ребенка?

За совершение административного правонарушения предусмотрена административная ответственность. Штрафы уплачиваются всегда в доход государства, а не потерпевшим лицам.

За что именно привлекли Эйр Астана?

За непредоставление ребенку гостиницы и не оказание ряда иных услуг. Ребенок фактически оказался без надзора. Авиакомпания отказалась регистрировать ребенка в гостиницу вместе с родственницей.

Будет ли мама ребенка взыскивать компенсацию морального вреда?

Шагатаев заявил: что будет.

“Сейчас в производстве Турксибского районного суда города Алматы находится наш иск о возмещении морального вреда. Пока процесс на стадии подготовки, прошло только одно судебное заседание. На следующей неделе состоится второе судебное заседание, после которого, возможно, будет назначено окончательное рассмотрение дела на другую дату”, – сказал он.

Напомним, 21 июля 2024 года в аэропорту Астаны во время посадки на рейс KC 7367 одна из двойняшек, Зера Галиева, не смогла вылететь, так как ей не хватило места на борту из-за замены самолета. В результате девочка осталась без присмотра в аэропорту.

В ответ на инцидент КГА заявила о привлечении авиакомпании к ответственности за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

После этого, и.о. президента FlyArystan Ричард Леджер лично встретился с мамой пострадавшей девочки Жазирой Мусиной.

26 сентября стаоло известно, что Fly Arystan оштрафовали на 3,7 млн тенге.