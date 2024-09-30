"Не ожидала такой дерзости": павильон Казахстана на Венецианской биеннале впечатлил Собчак (видео)

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Журналистка опубликовала видеоролик, посвященный павильону Казахстана.

"Искусство говорит на всех языках мира. И вот Казахстан на Венецианской биеннале, да-да, именно Казахстан, с его потрясающим павильоном, говорил очень смело, провокационно. Вот от кого, а от них я не ожидала такой дерзости и одновременно утонченности в сочетании!

Они взяли древнюю легенду о мифической земле Jerūiyq и превратили ее в нечто невероятное: на стыке времен, поколений и технологий", – подписала ролик Ксения Собчак.

Она отметила, что испытала настоящий культурный шок в хорошем смысле этого слова.

"Очередное доказательство того, что мир искусства не знает границ и всегда можно ожидать чего-то невероятного, даже от тех, кого не привыкли видеть на первой линии мирового арта.

Казахстану удалось найти свое место в этом огромном глобальном диалоге, и это стоит увидеть. Казахстан – браво!" – добавила журналистка.

Как пишет РБК, Венецианская биеннале традиционно проходит с апреля по ноябрь. На это время Венеция превращается в мировую арт-столицу.

"На 60-й Венецианской биеннале художники из десятков стран в период 20 апреля — 24 ноября представляют свои работы в 87 национальных павильонах, а также в ряде параллельных событий, традиционно превращая биеннале в своего рода Олимпийские игры в мире современного искусства.

В этом году главная тема выставки — "Чужестранцы повсюду" — иронично отражает не только широкую географию участников, но и их часто маргинализированное положение в обществе", – говорится в материале издания.

На сайте Минкультуры Казахстана указано, что в этом году Казахстан представил на биеннале одно из первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства "Земля и время. Казахстан" Камиля Муллашева, монументальное полотно "Новый ребенок. Перерождение" Ерболата Толепбая, экспериментальные проекты Сакена Нарынова "Шесть жизней одной души" и "Конец начала или начало конца", инсталляцию Сергея Маслова "Байконур-2".

Впервые Международная художественная выставка, ставшая прародительницей биеннале в ее современном виде, состоялась в Венеции в 1895 году и почти сразу стала одним из центральных событий в мире искусства. Выставка традиционно привлекает специалистов и ценителей прекрасного со всего мира. В 2022 году ее посетили свыше 800 тысяч человек, уточнили в ведомстве.