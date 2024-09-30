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30.09.2024, 08:25

“Пересдавать не надо?“: что делать, если просрочил водительские права

Новости Казахстана 0 4 595

Среди казахстанцев бытует мнение, что чтобы восстановить просроченные права, нужно заново сдавать экзамен по ПДД (правилам дорожного движения). Так ли это и какие документы нужно подготовить, выясняла корреспондент Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

О том, что водительские права просрочены, астанчанка Алина вспомнила лишь спустя год, после истечения их срока действия. За рулем обычно был супруг, и девушка давно не управляла автомобилем. Теперь же ей понадобилось достать удостоверение с пыльной полки и восстановить его.

Первым делом астанчанка направилась в спецЦОН, где ей предоставили перечень необходимых документов, которые нужны, чтобы перевыпустить водительское удостоверение.

Фото tengrinews.kz

В первую очередь девушка отправилась за медицинской справкой. Как оказалось сделать ее можно только платно, и в перечень ОСМС услуга специалистов (офтальмолог, отоларинголог, психиатр, нарколог) не входит.

В регистратуре больницы девушке выдали саму справку с перечнем необходимых для обхода специалистов.

Фото tengrinews.kz

Проходить осмотр у нарколога и психиатра нужно в городском Центре психического здоровья. Там горожане не только пройдут обязательный осмотр у специалистов, но и сдадут анализы, которые покажут наличие или отсутствие наркотических веществ в организме.

Фото tengrinews.kz

Фото tengrinews.kz

Обошлась справка в 12 300 тенге (8 000 два первых специалиста и 4300 психолог и нарколог). В общем, на получение справки у Алины ушло 1,5 часа времени.

Когда справка оказывается на руках, можно направляться в спецЦОН.

В пресс-службе "Правительства для граждан" корреспонденту Tengri Auto сообщили, что согласно статье 73 и 74 закона "О дорожном движении", национальное водительское удостоверение выдается сроком на десять лет. По истечении данного срока право на управление транспортным средством прекращается.

Как оказалось, при замене водительского удостоверения по истечении его срока действия не предусмотрена административная ответственность и не требуется сдача экзаменов.

"В соответствии с указанными правилами прием документов для оказания государственной услуги осуществляется через филиалы госкорпорации, портал электронного правительства, а также приложения банков.

Срок оказания услуги через госкорпорацию составляет 120 минут, через портал электронного правительства и приложения банков – 60 минут", - сообщили в "Правительстве для граждан".

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