Назначен заместитель министра обороны Казахстана

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"Распоряжением Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое, Краснокурский район, Павлодарская область.

Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году.

В разные годы служил в Ушаральском истребительном полку, командиром эскадрильи "Су-27" в Талдыкоргане, начальником штаба Карагандинской авиабазы, командиром Шымкентской авиабазы, командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, директором Военного института сил воздушной обороны в Актобе.

29 декабря 2022 года приказом Президента был назначен на должность Главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.

«Военный летчик снайпер». Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.