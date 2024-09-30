Изменились правила определения принадлежности к казахской национальности

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Об этом говорится в проекте поправок в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 31 июля 2024 года № 282 "Об утверждении Правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов".

Согласно поправкам, из состава Комиссии для определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК, исключили представителей КНБ, потому что эта функция не относится к ведомству.