Казахстанец, чтобы не платить штраф 672 млн тенге за взятку, дал еще одну и сел на 10 лет

В Астане вынесен приговор по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

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Как рассказали в столичной прокуратуре 30 сентября, в 2018 году мужчину приговорили к штрафу в размере 672 млн тенге за дачу взятки. Чтобы избежать оплаты этой суммы, он предоставил поддельный документ о полной оплате штрафа в уполномоченный орган.

"Прокуратурой города своевременно установлен данный преступный факт и осужденному заменено наказание со штрафа на 10 лет лишения свободы. В ходе дальнейшего расследования задержано лицо, оказавшее помощь в уклонении осужденным от оплаты многомиллионного штрафа", – сообщили в прокуратуре.

Этот человек тоже попал на скамью подсудимых. Приговором суда с участием присяжных заседателей он приговорен за мошенничество и подстрекательство к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.