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30.09.2024, 13:20

Причины суицидов в армии: депутат озвучил результаты расследования

Новости Казахстана 0 409

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Константин Авершин рассказал о результатах расследования суицидов в армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По информации Авершина, за последние четыре года в разных силовых ведомствах произошло 86 суицидов. Речь идет о Министерстве обороны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службе КНБ, Службе государственной охраны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Вместе с тем, за четыре года в Вооруженных силах зарегистрировано 40 фактов суицида. В 2021 году - 10, в 2022 году - 7, в 2023 году - 12 и в 2024 году - 11 фактов. По категориям: офицеров - 7, военнослужащих по контракту - 22, курсантов (кадетов) - 4, солдат срочной службы – 7. По 34 фактам досудебные расследования завершены и приняты окончательные процессуальные решения. Ни в одном из них не установлено признаков доведения до самоубийства", - говорится в ответе депутата на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Как отметил мажилисмен, производство по указанным уголовным делам было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Принятые процессуальные решения согласованы с прокуратурой как законные.

"По шести фактам досудебные расследования продолжаются. Истинные причины и обстоятельства будут установлены по результатам следствия. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства досудебное расследование по данному виду уголовного правонарушения проводится военно-следственными органами МВД, ход следствия надзирается Главной военной прокуратурой. Министерство обороны не имеет полномочий вмешиваться либо повлиять на ход следствия", - сообщил Авершин.

Депутат добавил, что по каждому факту суицида оборонное ведомство проводит служебные расследования, устанавливает причины и обстоятельства происшествий, способствовавшие им недостатки и пробелы, вносит предложения по улучшению и повышению эффективности работы, а также принимает меры в отношении виновных.

"По результатам проведенных служебных расследований в отношении 180 лиц приняты меры дисциплинарного воздействия: 11 человек освобождены от занимаемых должностей, двое снижены в воинском звании на одну ступень и 167 военнослужащих привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие занимаемой должности)", - добавил депутат.

Недавно депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял вопрос об участившихся в казахстанской армии трагических случаях. По его данным, за последние четыре года в армии зафиксировано 86 самоубийств и 20 попыток суицида.

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