Цены в Казахстане будут фиксироваться на основе ярлыков

Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК подписал новый приказ, изменяющий метод фиксирования цен работниками комитета. Теперь им предстоит проводить обход объектов и изучать ценники на месте, передает Liter.kz .

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Согласно приказу, который вступит в силу 8 октября 2024 года, сотрудники комитета могут, при необходимости, общаться с продавцами и рабочими на рынках для получения информации о ценах.

“Несмотря на возможность сбора ценовых данных по телефону, специалисты будут по-прежнему посещать объекты как минимум раз в квартал, чтобы поддерживать личные контакты и сравнивать реальную цену с ранее озвученной”, – написано в пояснении к приказу.

В организациях, где цены устанавливаются на более длительный срок, будут отправляться официальные письма.

“Цены (тарифы) фиксируются на основе предоставленных прейскурантов. Для контроля достоверности данных специалисты не реже одного раза в квартал посещают ключевые объекты для подтверждения полученной ценовой информации”, – говорится в документе.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги фиксируются на основании платежных документов (квитанций), выставляемых населению за соответствующие услуги. При изменении тарифов новый уровень подтверждается приказами государственных органов и регулируется на рынках.