Арестован ректор одного из казахстанских вузов

Ректор Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрат Нурманбетов арестован на два месяца. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе суда Шымкента.

Фото: auezov.edu.kz

По официальным данным, специализированный следственный суд города Шымкента в отношении подозреваемого Кайрата Нурманбетова санкционировал меру пресечения "содержание под стражей" сроком на два месяца, то есть с 18 сентября 2024 года до 18 ноября 2024 года, без определения размера залога. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении еще двоих подозреваемых Т.Б. и Б.У.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из подозреваемых является директором ТОО, его подозревают в даче взятки.

"Постановление вступило в законную силу. Остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса", - сообщили в суде Шымкента.

Также в пресс-службе суда Шымкента сообщили, что в отношении подозреваемой А.С. специализированным следственным судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста - с 25 сентября 2024 года до 25 ноября 2024 года.

Постановление не вступило в законную силу.

В чем конкретно подозревают ректора Южно-Казахстанского университета и остальных задержанных, не уточняется.