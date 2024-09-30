Назван регион Казахстана с самыми высокими доходами

Бюро национальной статистики подсчитало номинальные денежные доходы жителей разных регионов Казахстана во втором квартале этого года, передает Tengrinews.kz.
По информации Бюро нацстатистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения во втором квартале составили 204 963 тенге в месяц, что на 12,6 процента больше, чем во втором квартале 2023 года. С учетом индекса потребительских цен этого периода (8,5 процента) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 3,8 процента.
Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения во втором квартале зафиксировано в Атырауской области, где показатель почти вдвое превысил среднереспубликанский и составил 383 171 тенге. На втором месте по этому показателю - Алматы, где уровень среднедушевых номинальных доходов населения составил 297 188 тенге. На третьем - Мангистауская область с показателем в 278 117 тенге.
Регионом с самыми низкими доходами остается Туркестанская область, величина доходов населения которой составляет почти половину от республиканского уровня - 119 753 тенге.
Таблица Бюро нацстатистики
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