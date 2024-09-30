Назван регион Казахстана с самыми высокими доходами

Бюро национальной статистики подсчитало номинальные денежные доходы жителей разных регионов Казахстана во втором квартале этого года, передает Tengrinews.kz .

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По информации Бюро нацстатистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения во втором квартале составили 204 963 тенге в месяц, что на 12,6 процента больше, чем во втором квартале 2023 года. С учетом индекса потребительских цен этого периода (8,5 процента) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 3,8 процента.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения во втором квартале зафиксировано в Атырауской области, где показатель почти вдвое превысил среднереспубликанский и составил 383 171 тенге. На втором месте по этому показателю - Алматы, где уровень среднедушевых номинальных доходов населения составил 297 188 тенге. На третьем - Мангистауская область с показателем в 278 117 тенге.

Регионом с самыми низкими доходами остается Туркестанская область, величина доходов населения которой составляет почти половину от республиканского уровня - 119 753 тенге.



Таблица Бюро нацстатистики