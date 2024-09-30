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30.09.2024, 15:25

Минимальную сумму для жизни обновили в Казахстане

Новости Казахстана 0 587

В сентябре размер прожиточного минимума составил 55 120 тенге. Этой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на минимальные потребности. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После внезапного роста в августе прожиточный минимум на душу населения (ПМ), согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), немного снизился – на 1,1%, до 55 120 тенге. В теории этой суммы в сентябре должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности.

Впрочем, для каждого региона рассчитывается свой ПМ – все зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Так, самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области – 68 623 тенге. Следом, с заметным отставанием, расположился Алматы – 60 062 тенге, а третье место заняла Астана – 58 509 тенге.

В Туркестанской области самый низкий прожиточный минимум – всего 48 162 тенге. В Шымкенте показатель за месяц почти не изменился и составил 53 364 тенге.

Регион Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения
сентябрь 2024 август 2024 сентябрь к августу
Казахстан ₸55 120 ₸55 731 -1,1%
Абай ₸56 182 ₸56 404 -0,4%
Акмолинская ₸53 721 ₸54 880 -2,1%
Актюбинская ₸51 111 ₸52 078 -1,9%
Алматинская ₸55 749 ₸55 570 0,3%
Атырауская ₸52 632 ₸53 040 -0,8%
ЗКО ₸52 086 ₸52 845 -1,4%
Жамбылская ₸51 044 ₸51 453 -0,8%
Жетісу ₸52 818 ₸53 184 -0,7%
Карагандинская ₸52 428 ₸53 558 -2,1%
Костанайская ₸53 175 ₸53 650 -0,9%
Кызылординская ₸49 384 ₸49 566 -0,4%
Мангистауская ₸68 623 ₸68 687 -0,1%
Павлодарская ₸53 056 ₸54 531 -2,7%
СКО ₸54 722 ₸55 686 -1,7%
Туркестанская ₸48 162 ₸48 067 0,2%
Ұлытау ₸55 179 ₸56 175 -1,8%
ВКО ₸58 279 ₸59 589 -2,2%
Астана ₸58 509 ₸59 851 -2,2%
Алматы ₸60 062 ₸60 595 -0,9%
Шымкент ₸53 364 ₸53 347 0,0%
По данным Бюро национальной статистики

 

Помимо месячного показателя, аналитики также определили показатель за третий квартал. Он оказался немного меньше – 54 194 тенге. Снижение произошло из-за того, что в расчет квартального ПМ были взяты не только сентябрьский, но также августовский и июльский показатели. Последний был самым низким – 51 730 тенге.

Также аналитики БНС вычислили прожиточный минимум за последние 9 месяцев, который оказался еще ниже – 50 841 тенге. Причина снижения та же: в предыдущие месяцы показатели ПМ были заметно ниже.

При этом напомним, что не вся сумма прожиточного минимума выделена на продукты питания, а лишь 55% от нее, остальное – на непродовольственные товары и необходимые услуги. То есть в сентябре среднестатистическому казахстанцу именно на пропитание минимум нужно было 30 316 тенге.

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