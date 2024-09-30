Минимальную сумму для жизни обновили в Казахстане

В сентябре размер прожиточного минимума составил 55 120 тенге. Этой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на минимальные потребности. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
После внезапного роста в августе прожиточный минимум на душу населения (ПМ), согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), немного снизился – на 1,1%, до 55 120 тенге. В теории этой суммы в сентябре должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности.
Впрочем, для каждого региона рассчитывается свой ПМ – все зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Так, самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области – 68 623 тенге. Следом, с заметным отставанием, расположился Алматы – 60 062 тенге, а третье место заняла Астана – 58 509 тенге.
В Туркестанской области самый низкий прожиточный минимум – всего 48 162 тенге. В Шымкенте показатель за месяц почти не изменился и составил 53 364 тенге.
|Регион
|Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения
|сентябрь 2024
|август 2024
|сентябрь к августу
|Казахстан
|₸55 120
|₸55 731
|-1,1%
|Абай
|₸56 182
|₸56 404
|-0,4%
|Акмолинская
|₸53 721
|₸54 880
|-2,1%
|Актюбинская
|₸51 111
|₸52 078
|-1,9%
|Алматинская
|₸55 749
|₸55 570
|0,3%
|Атырауская
|₸52 632
|₸53 040
|-0,8%
|ЗКО
|₸52 086
|₸52 845
|-1,4%
|Жамбылская
|₸51 044
|₸51 453
|-0,8%
|Жетісу
|₸52 818
|₸53 184
|-0,7%
|Карагандинская
|₸52 428
|₸53 558
|-2,1%
|Костанайская
|₸53 175
|₸53 650
|-0,9%
|Кызылординская
|₸49 384
|₸49 566
|-0,4%
|Мангистауская
|₸68 623
|₸68 687
|-0,1%
|Павлодарская
|₸53 056
|₸54 531
|-2,7%
|СКО
|₸54 722
|₸55 686
|-1,7%
|Туркестанская
|₸48 162
|₸48 067
|0,2%
|Ұлытау
|₸55 179
|₸56 175
|-1,8%
|ВКО
|₸58 279
|₸59 589
|-2,2%
|Астана
|₸58 509
|₸59 851
|-2,2%
|Алматы
|₸60 062
|₸60 595
|-0,9%
|Шымкент
|₸53 364
|₸53 347
|0,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Помимо месячного показателя, аналитики также определили показатель за третий квартал. Он оказался немного меньше – 54 194 тенге. Снижение произошло из-за того, что в расчет квартального ПМ были взяты не только сентябрьский, но также августовский и июльский показатели. Последний был самым низким – 51 730 тенге.
Также аналитики БНС вычислили прожиточный минимум за последние 9 месяцев, который оказался еще ниже – 50 841 тенге. Причина снижения та же: в предыдущие месяцы показатели ПМ были заметно ниже.
При этом напомним, что не вся сумма прожиточного минимума выделена на продукты питания, а лишь 55% от нее, остальное – на непродовольственные товары и необходимые услуги. То есть в сентябре среднестатистическому казахстанцу именно на пропитание минимум нужно было 30 316 тенге.
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