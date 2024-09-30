Казахстану понадобится 1,8 млн специалистов: какие профессии будут востребованы

До 2030 года Казахстану понадобится 1,8 млн специалистов. Вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов рассказал, какие профессии будут наиболее востребованы, передает LS.

В ходе Евразийского экономического форума он поделился опытом страны в прогнозировании трудового рынка и сообщил, что порядка 1 млн спроса приходится на людей с профессиональным техническим образованием (ТиПО). Это на 70% больше, чем необходимость в специалистах с высшим образованием. Всего же к 2030 году понадобится 1,8 млн человек.

В том числе наиболее высокая потребность в кадрах ТиПО будет в сфере строительства – 134,6 тыс. Далее следуют торговля – 130,8 тыс., транспорт и складирование – 92,2 тыс., административное и вспомогательное обслуживание – 75 тыс., обрабатывающая промышленность – 68,6 тыс., здравоохранение – 67,8 тыс.

"Вместе с тем нами сформированы топ-100 приоритетных рабочих профессий и топ-300 востребованных навыков. В Казахстане проводится ряд мер с целью привлечения молодежи к получению технического и профессионального образования", – отметил Биахметов.

Согласно данному списку, в первый рейтинг вошли сварщики, сантехники и трубопроводчики, электромеханики, горнорабочие и шахтеры, фермеры и сельхозрабочие, штукатуры, специалисты ЖКХ, трактористы, операторы по добыче нефти и газа, каменщики, плотники, маляры и др.

Во втором рейтинге есть такие навыки, как осмотр и подготовка котельного агрегата, проведение строительных и ремонтных работ, обслуживание тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения и др.

Вице-министр напомнил, что в ЕАЭС упрощен процесс межгосударственного трудоустройства, что позволит привлекать специалистов из стран Союза. В том числе соискателям не нужно получать разрешение на деятельность в другой стране, к ним не применяются ограничения по защите национальных рынков труда.

Между тем министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов сообщил, что среднегодовой поток трудовой миграции внутри ЕАЭС составляет около 1 млн человек.

"Наибольшее число мигрантов работает в строительстве – 23%, в оптовой и розничной торговле – 15%, транспортировке и хранении товаров, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве", – уточнил Султанов.

Между тем на форуме также подняли вопрос регулирования новых форм занятости, таких как платформенная. В Казахстане уже применяют меры по защите самозанятых, которые осуществляют занятость в этой сфере.