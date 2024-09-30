Токаев вновь высказался об однократном президентском сроке

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Об этом Глава государства заявил в ходе выступления на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве", которая состоялась в Астане 30 сентября.

Президент Токаев проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни

По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата Президента однократным семилетним сроком.

"Такой нормы нет ни в одной стране так называемого "постсоветского пространства" и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что Президент - это все же нанятый народом государственный управленец. Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура закона и порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и порядок – это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и тем более обратить вспять", – заявил Глава государства.

Напомним, в июне 2024 года, выступая на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, Касым-Жомарт Токаев высказался об однократном семилетнем президентском сроке. Тогда Президент заявил, что Казахстан вступил в новый этап развития. Одним из самых важных начинаний Глава государства назвал введение однократного семилетнего срока президентства.