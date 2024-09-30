Китай временно закроет границу с Казахстаном

«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», - говорится в сообщении пресс службы КГД МФ РК.