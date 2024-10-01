Пятый этаж: балкон обрушился вместе с находившейся на нем астанчанкой. ВИДЕО

Балкон рухнул с пятого этажа многоэтажки в Астане. Это произошло в одном из домов по улице Григория Потанина 26 сентября, передает Tengrinews.kz .

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Как стало известно, женщина, стоявшая в это время на балконе, чудом спаслась, успев ухватиться за металлические прутья. Плита упала этажом ниже, к счастью, в тот момент там никого не было.

Жители дома сообщили СМИ, что на сегодня не могут найти ответственных, кто будет устранять последствия произошедшего. В частности, убирать фрагменты обрушившихся частей балкона.

Как сообщили в ДЧС Астаны, спасатели на месте происшествия выполнили все необходимые действия в рамках своих полномочий.

"По прибытии к месту вызова спасатели совместно с представителями КСК "Свет" огородили опасную территорию, чтобы предотвратить возможные риски для жителей и прохожих. Необходимо отметить, что дальнейшие работы по ремонту и восстановлению объектов общего имущества кондоминиума, включая балконы, находятся в зоне ответственности собственников жилья и КСК", - сообщили в пресс-службе столичного ДЧС.

Также отмечено, что для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций представители управления по ЧС Сарыаркинского района Астаны направили в акимат, управление жилья и жилищной инспекции письмо для принятия соответствующих мер.