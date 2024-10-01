Патрульного полицейского сбила машина во время несения службы в Атырау. ВИДЕО

Патрульного полицейского, который регулировал дорожное движение, сбила машина в Атырау. Стража порядка доставили в больницу, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

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В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали эту информацию.

"30 сентября в 18:40 водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного полицейского, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц К. Сатпаева и Ерниязова. В результате инцидента полицейский получил различные травмы и был доставлен в областную больницу", - сообщили в полиции.

В полиции области информировали, что полицейский получил ушибы и отметили, что идет "сбор соответствующих документов по делу о дорожно-транспортном происшествии. В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения".

Водитель сообщил, что не заметил полицейского, который регулировал дорожное движение, из-за солнечных бликов и выразил сожаление о произошедшем, рассказали полицейские.