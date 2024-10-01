“Влили водку и оставили умирать“: сын акима с другом найдены избитыми в Экибастузе

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Один из пострадавших подростков находится в реанимации. Полицейские задержали одного из подозреваемых. Избитые несовершеннолетние утверждают, что нападавших было четверо.

Одним из пострадавших оказался 16-летний сын жительницы Экибастуза Гульмиры Дуйсембиной. Она рассказала, что 29 сентября сын вышел из дома на прогулку, а в 18:00 перестал выходить на связь.

"Звонки шли, но трубку он не брал. В 18:30 телефон отключился, на моего сына это было непохоже, и я начала его искать. Звонила родителям друзей, и оказалось, что кроме моего сына пропал еще один мальчик. До 10 вечера искали детей самостоятельно, а потом позвонили в полицию. От других ребят узнали, что моего сына с другом видели возле школы №21. Поехали туда, там огромный заросший травой пустырь, стали его прочесывать", - рассказала Гульмира Дуйсембина.

Со слов женщины, второй избитый подросток является сыном акима поселка Солнечный Павлодарской области. По словам Гульмиры Дуйсембиной, он первым откликнулся на зов родителей, которые искали детей в районе школы №21 Экибастуза.

"Дети лежали друг на друге избитые, рядом лежал кирпич окровавленный. Со слов друга моего сына, после избиения им влили в рот водку и оставили умирать. Когда мы нашли детей, они были в сознании, но мой сын не мог поднять головы. Из-за крови и ран лица не было видно. Рядом лежал окровавленный кирпич. Сейчас знаем, что задержали только одного человека, хотя друг сына говорит, что было четверо взрослых мужчин, которые были на двух машинах", - рассказала мама подростка корреспонденту Tengrinews.kz.

Как сообщила Гульмира Дуйсембина, этот кирпич был найден недалеко от места обнаружения избитых подростков.

Со слов женщины, сейчас ее сын находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Гульмира Дуйсембина с сыном. Фото из личного архива

"У сына два перелома в черепе, вчера его экстренно прооперировали, полтора часа собирали лицо, сегодня сделали еще одну операцию. У него все лицо разорвано глубокими ранами. Когда мы забирали сына с пустыря, его друг говорил вслед: "Прости, я виноват, это все из-за меня". Он же рассказал, что моего сына били и говорили, что будут избивать, пока друг не принесет деньги. Я подозреваю, что, возможно, друг сына задолжал этим людям", - заявила женщина.

Кто и почему избивал и требовал деньги с подростков, выясняют полицейские.