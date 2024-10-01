Правила работы такси изменят в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2025 года в рамках нового Социального кодекса вступят в силу поправки в закон об автотранспорте, которые изменят правила работы такси, передает Tengri Auto.
Новые поправки, принятые Парламентом в прошлом году, касаются деятельности перевозчиков такси и операторов мобильных приложений заказа такси. Как сообщили в Министерстве транспорта в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно новым правилам:
Напомним: в Казахстане хотят ввести обязательный медосмотр для водителей такси. Когда новое правило вступит в силу, пока неизвестно. Министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что это случится не раньше 2025 года.
Комментарии0 комментарий(ев)