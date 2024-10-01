Правила работы такси изменят в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2025 года в рамках нового Социального кодекса вступят в силу поправки в закон об автотранспорте, которые изменят правила работы такси, передает Tengri Auto .

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Новые поправки, принятые Парламентом в прошлом году, касаются деятельности перевозчиков такси и операторов мобильных приложений заказа такси. Как сообщили в Министерстве транспорта в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно новым правилам:

физические лица, которые подали уведомление в акимат о начале деятельности по перевозке такси, смогут осуществлять перевозки;

перевозчик такси обязан заключать с водителем такси трудовой договор;

контроль за физическим лицом – перевозчиком такси, подавшим в акимат уведомление о начале деятельности, возлагается на оператора мобильного приложения заказа такси.

Напомним: в Казахстане хотят ввести обязательный медосмотр для водителей такси. Когда новое правило вступит в силу, пока неизвестно. Министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что это случится не раньше 2025 года.