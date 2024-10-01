18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.19
538.45
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
01.10.2024, 08:03

Кто может использовать пенсионные накопления вместо самих пенсионеров в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 204

Пенсионные накопления принадлежат вкладчикам ЕНПФ. Однако последние могут поделиться ими и дать возможность использовать накопления определенным лицам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Собственные пенсионные накопления казахстанцев формируются за счет обязательных (ОПВ) и добровольных (ДПВ) пенсионных взносов.

Эти деньги в последующем выплачиваются вкладчикам при наступлении пенсионного возраста.

Также часть средств, сформированных за счет ОПВ, можно изымать досрочно в виде единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на определенные цели как до достижения пенсии, так и после.

При этом изъятие денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) может производиться в пользу других лиц.

Какую сумму может изъять вкладчик

Механизм изъятия части пенсионных накоплений был внедрен для предоставления казахстанцам возможности улучшить жилищные условия или поправить здоровье.

Для того чтобы использовать ЕПВ, необходимо соответствие одному из следующих условий (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):

  • для изъятия части накоплений (кто не достиг пенсионного возраста) – сумма накоплений за счет ОПВ превышает порог минимальной достаточности. Получится изъять лишь сумму свыше указанного порога;
  • для изъятия до 50% накоплений (для пенсионеров) – если размер пенсии после изъятия части средств останется на уровне не ниже 40% от размера зарплаты, которую получал вкладчик до пенсии, но не более среднемесячного дохода по Казахстану. Для изъятия может быть доступна только половина накоплений вкладчика;
  • для изъятия до 100% накоплений – если вкладчиком ОПВ заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией или он является получателем пенсионных выплат за выслугу лет.

Чтобы точно узнать, какая сумма доступна к изъятию, можно обратиться в ЕНПФ.

Кому доступны накопления вкладчика

Казахстанцы могут изъять часть пенсионных накоплений и затем поделиться ими с определенными лицами. При этом, если соблюдаются отмеченные ранее условия, то это доступно даже пенсионерам.

Цели изъятия остаются такими же:

Изъятие средств возможно только самим вкладчиком, а их уступка супругам или близким родственникам – с его личного согласия.

В свою очередь, согласно подпункту 13 кодекса "О браке (супружестве) и семье", к близким родственником относятся:

  • родители (родитель), а также усыновители (удочерители);
  • дети, в том числе усыновленные (удочеренные);
  • полнородные и неполнородные братья и сестры;
  • дедушки, бабушки и внуки.

Другими словами, казахстанцы, которые имеют возможность изъять часть своих пенсионных накоплений (включая пенсионеров), могут передать их супругами и близким родственникам для улучшения жилищных условий или лечения.

Напомним, что вкладчики ЕНПФ также могут передать часть накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?