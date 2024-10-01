Кто может использовать пенсионные накопления вместо самих пенсионеров в Казахстане

Пенсионные накопления принадлежат вкладчикам ЕНПФ. Однако последние могут поделиться ими и дать возможность использовать накопления определенным лицам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Эти деньги в последующем выплачиваются вкладчикам при наступлении пенсионного возраста.
Также часть средств, сформированных за счет ОПВ, можно изымать досрочно в виде единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на определенные цели как до достижения пенсии, так и после.
При этом изъятие денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) может производиться в пользу других лиц.
Механизм изъятия части пенсионных накоплений был внедрен для предоставления казахстанцам возможности улучшить жилищные условия или поправить здоровье.
Для того чтобы использовать ЕПВ, необходимо соответствие одному из следующих условий (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):
Чтобы точно узнать, какая сумма доступна к изъятию, можно обратиться в ЕНПФ.
Казахстанцы могут изъять часть пенсионных накоплений и затем поделиться ими с определенными лицами. При этом, если соблюдаются отмеченные ранее условия, то это доступно даже пенсионерам.
Цели изъятия остаются такими же:
Изъятие средств возможно только самим вкладчиком, а их уступка супругам или близким родственникам – с его личного согласия.
В свою очередь, согласно подпункту 13 кодекса "О браке (супружестве) и семье", к близким родственником относятся:
Другими словами, казахстанцы, которые имеют возможность изъять часть своих пенсионных накоплений (включая пенсионеров), могут передать их супругами и близким родственникам для улучшения жилищных условий или лечения.
Напомним, что вкладчики ЕНПФ также могут передать часть накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем.
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