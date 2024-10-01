Что изменится в жизни казахстанцев с октября

Что изменится в жизни казахстанцев в октябре 2024 года - в материале Tengrinews.kz .

Фото: КТЖ, depositphotos.com

Референдум по АЭС

В Казахстане наступает важная веха в истории государства: 6 октября пройдет республиканский референдум, который определит, будут строить в стране АЭС или нет. Узнать, на каком участке вам предстоит голосовать, можно на сайте referendum.gov.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Страхование ответственности медработников

С октября в Казахстане начнут страховать профессиональную ответственность медиков. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения 24 июля. Согласно новым правилам, субъекты здравоохранения будут заключать договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника.

Фото: @Tengrinews

Изменения в работе коллекторов

1 октября вступят в силу правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц. В соответствии с новыми правилами коллекторское агентство обязано в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.

Фото: depositphotos.com

Ездить на поездах станет дороже

В Казахстане подорожают билеты на поезда. Повышение тарифа коснется 62 маршрутов из имеющихся 140. Как заверили в Министерстве транспорта, это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам. Парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых - 44 процента.

Фото: КТЖ

Поддержка бизнеса

С 4 октября вступают в действие новые правила касательно поддержки бизнеса государством. Соответствующее постановление правительства - "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства" - было принято 17 сентября. Среди них: правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства, правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу, правила предоставления инвестиционных грантов "Бәсекеге қабілеттілік", направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Новые правила для экспортеров

С 3 октября вступают в силу упрощенные правила по возмещению затрат экспортерам Казахстана. В новых правилах оптимизирован пакет документов, внедрены новые виды затрат, актуализирован перечень возмещаемых товаров, предусмотрена градация лимитов возмещения в зависимости от уровня передела товара, а также встречные обязательства предприятий при получении возмещения за затраты.

Изображение: depositphotos.com

Новые праздники

С этого года в октябре казахстанцы будут отмечать сразу три новых праздника. 1 октября - День работников высшего образования Казахстана и День радио, 14 октября - День работников стандартизации.

Фото: depositphotos.com

Ремонт АНПЗ

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) будет проведен планово-предупредительный ремонт, который, как ожидается, продлится с 1-го по 25 октября. В прошлом году ремонт АНПЗ также проводился в октябре.

Фото: anpz.kz

Отдых

В октябре казахстанцев с пятидневным графиком работы, а также школьников и студентов ожидают 22 рабочих дня и 9 выходных. Кроме субботы и воскресенья, казахстанцы в этом месяце также отдохнут в пятницу: 25 октября страна отпразднует День Республики.

День Республики — национальный праздник. В этот день в 1990 году Верховный Совет Казахской ССР принял декларацию о государственном суверенитете, что стало основой для независимости Казахстана.

Иллюстрация Tengrinews

Футбольная Лига наций

Сборная Казахстана в октябре продолжит свой поход за лидерством в группе 3-й Лиги "В" турнира. На данный момент у подопечных Станислава Черчесова всего одно очко и последнее место в группе. 10 октября казахстанцы поедут в гости к австрийцам, а 13 октября примут сборную Словении. В прошлом розыгрыше наши футболисты выиграли свою группу в лиге "С", что дало им право выступать в лиге на уровень выше.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Погода

В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже, в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.

Фото ©️ Tengrinews.kz