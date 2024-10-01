Отопление и электроэнергия подорожали в Казахстане

Согласно данным Бюро нацстатистики, в Казахстане наиболее существенно за год подорожало центральное отопление. В сентябре 2024 года стоимость данной комуслуги составляла 5,2 тыс. тенге за Гкал. Это на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем этого года тариф вырос на 12,1%.

Также более чем на 23% за год подорожала услуга подачи горячей и холодной воды – на 23,5% и 23,8% соответственно. С начала года питьевой ресурс увеличился в цене сразу на 15,6%, до 87,48 тенге за куб. м. За этот же период горячая вода выросла в цене на 7,3%, до 419 тенге за куб. м.

Тариф за электроэнергию по сравнению с сентябрем 2023 года вырос примерно на 22%, до 21-35 тенге за кВтч. С начала года увеличение составило около 12%.

Наименее активно дорожает природный газ, транспортируемый по распределительным сетям. Его цена изменилась за 12 месяцев на 11,2%, с начала года – на 10,8%, до 33,44 тенге за куб. м.

Между тем интенсивный рост тарифов на коммунальные услуги продолжится в ближайшие три-пять лет, согласно прогнозу главы Ассоциации КазЭСО Сергея Агафонова.

Он связывает это с тем, что страна нагоняет отложенное увеличение предыдущих лет.

"Я называю это социальным заигрыванием с населением, когда цены сдерживались на протяжении продолжительного времени. Помимо этого, в электроэнергетике влияние оказывает и дифференциация по группам потребления. Предприятия платят больше, чем физические лица, но потом закладывают расходы в стоимость продукции. В результате расходы населения косвенно растут при покупке товаров", – пояснил собеседник LS.

Он добавил, что после выравнивания тарифов до уровня рыночных показателей через данный период рост продолжится. Но он не будет таким динамичным. По прогнозам эксперта, в последующие годы повышение тарифов будет происходить по формуле "инфляция +", так как энергетическая отрасль должна развиваться опережающими темпами.

По мнению Агафонова, это касается всех видов комуслуг, как электроэнергии, так и водоснабжения.

Между тем для успешного развития, по мнению эксперта, нужно решить две важных проблемы.

Во-первых, нужно сделать прозрачной программу "Тариф в обмен на инвестиции". По подсчетам собеседника LS, в результате отсутствия в сфере поставок ТМЦ и ремонтов энергооборудования конкуренции и транспарентности нерациональные расходы достигают 30%. Причина, по мнению Агафонова, в том, что большинство поставщиков и подрядчиков аффилированы с заказчиками.

Во-вторых, рынок электроэнергии сейчас максимально монополизирован. Эксперт напомнил, что с 1 января 2025 года электроснабжение и юридических лиц, и населения будут осуществлять только региональные электросетевые компании (РЭК).

"Никакого снижения тарифов в связи с исключением энергоснабжающих организаций не произошло и не произойдет. Функции сбыта останутся, но теперь перейдут другому игроку. При этом РЭК сможет манипулировать снабженческой надбавкой, то увеличивая ее, то уменьшая, направляя часть расходов в тариф на передачу электроэнергии. Таким образом, прозрачность в этой сфере сильно ухудшится. В то же время, согласно тому же третьему энергетическому пакету в Европе, гораздо эффективнее, когда функции передачи и сбыта разделены. Причем последнее должно быть передано в конкурентную среду", – пояснил Агафонов.

Он добавил, что монополизация рынка, как правило, не приводит к эффективному управлению отраслью и снижению цен. Для этого, по мнению собеседника LS, нужна конкуренция.