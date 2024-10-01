Атырауский НПЗ остановился на ремонт

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Как сообщили в пресс-службе НПЗ, работы на регулярной основе необходимы для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок, поддержания стабильного состояния оборудования и повышения эффективности производства.

Сообщается, что на АНПЗ будут проведены мероприятия по техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Также запланирована замена катализаторов реакторного оборудования. Чистка технологического оборудования (пропарочные работы) будет производиться в закрытой системе - для исключения попадания в атмосферу вредных веществ.

"Отгрузка основных видов нефтепродуктов на период проведения ППР будет осуществляться за счет накопленных запасов в соответствии с планом, согласованным Минэнерго. Сформированный объем запаса нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарном парке завода составляет: автобензины - 30 тысяч тонн; дизельное топливо - 15 тысяч тонн, авиатопливо - 6,5 тысячи тонн, сжиженный газ - 500 тонн", - говорится в сообщении.

Завершение ППР и переход предприятия на стабильный режим запланированы до конца октября 2024 года.