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01.10.2024, 11:23

“Курица, права купила”: инструктор по вождению избил свою ученицу в Астане

Новости Казахстана 0 398

В Астане инструктор по вождению оскорбил, избил и вымогал деньги у своей ученицы, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

О вопиющем случае рассказала руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль в своем посте на Facebook.

Пострадавшая недавно переехала из Уральска в Астане и купила автомобиль.

“23 сентября в приложении “OLX” я нашла объявление с доступной ценой, созвонилась с инструктором о начале обучения со вторника. Договоренность была устной, стоимость обучения семь тысяч тенге за два часа обучения вождению на моем автомобиле. Договорились на пять занятий, это 35 тыс. тенге. Первое занятие началось во вторник утром. С первого дня инструктор показал себя жестким, крайне критичным человеком. Я думала, возможно так и нужно, чтобы быстрее научиться. В среду инструктор в жесткой форме критиковал каждое мое действие и мне нельзя было комментировать и говорить ничего лишнего”, – рассказывает девушка.

Приехав домой, она перевела предоплату в размере десяти тысяч тенге. Оставшуюся часть суммы стороны договорились сделать в пятницу после занятий.

“В четверг занятие прошло более-менее спокойно, я подумала, доучусь последнее занятие. В пятницу, на подъезде к железнодорожному вокзалу, когда машина была на средней полосе, инструктор сказал совершить разворот назад. Я, включив поворотник, ждала, когда остальные участники пропустят меня. Но никто этого не делал, все ехали впритык и повернуть было невозможно. Я прокомментировала, что у нас в Уральске действует солидарность и водители пропускают друг друга. На что инструктор ответил: “Тебе никто не обязан уступать, ты что королева, да кто ты такая, с чего ты взяла, что тебе обязаны уступать”. Совершив разворот, посыпались остальные эпитеты в иных формах, “курица, купила права и крашусь в машине”, такого не было, обвинял меня в неумении водить, матерился”, – вспоминает пострадавшая.

Подъехав к перекрестку, девушка потребовала покинуть ее автомобиль. Но в ответ инструктор, развернувшись всем корпусом, с размаху, кулаком правой руки сильно ударил ее в лицо. В этот момент девушка смотрела на дорогу и удар прошелся на правую часть лица.

“Благодаря моей реакции, я не сняла ноги с педали тормоза. Впереди шли пешеходы на свой зеленый свет светофора. Я быстро поставила коробку на Р (паркинг) и попыталась схватить телефон, чтобы вызвать полицию. Он вырывал телефон, хватал за руки и приказывал поехать дальше. Я открыла дверь и кричала о помощи. Движение началось и рядом машины поехали. Я с открытой дверью кричала о помощи и тогда соседние машины остановились и женщины стали снимать инструктора на телефон. Ко мне подошел парень, его машина стояла сзади по вызвал полицию. В итоге, я написала заявление в полицию. Но он стал мне угрожать, и я обратилась в Коргау к Анне Игоревне (Рыль – прим. )”, – пишет пострадавшая.

Скрин сообщения. Facebook.com/korgau.astana

По ее словам, через 40 минут после инцидента инструктор отправил ей сообщение с требованием полной оплаты в размере 32 тысяч тенге. В сообщении в качестве устрашения он прислал также фото кастета. Впоследствии выяснилось, что человек трижды судим и сидел в тюрьме три раза. В одном эпизоде было покушение на угон автомобиля.

“Теперь он подал на меня заявление, якобы, я, отказавшись от оплаты за уроки, специально начала скандал и сама его оскорбляла”.

Девушка обратилась в фонд, чтобы предупредить других женщин быть осторожнее при выборе инструктора. В фонде, в свою очередь, предложили пострадавшей помощь психолога.

Анна Рыль, в интервью Liter.kz, отметила, что случай стал наглядным примером того, что инструктором по вождению должен получать специальную лицензию на осуществление профессиональной деятельности.

Liter.kz обратился в департамент полиции города Астаны за комментарием.

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